美國駐伊拉克大使館遇襲 美軍出動特種部隊

在美國對位於伊拉克和敘利亞境內的什葉派武裝實施空襲後，數千名抗議者襲擊了美國駐伊拉克首都巴格達的大使館，以表達對美國軍方日前的空襲行動的不滿。

美國國防部長於12月29日宣布了美軍對什葉派武裝空襲的消息。（Reuters）

美聯社12月31日報道，數十名抗議者衝進了美國駐巴格達大使館大院，以表達美國軍方日前實施的空襲行動的不滿。

報道稱，使館大院內有槍聲傳來，附近區域瀰漫着催淚瓦斯。在主樓的屋頂上有6名美國士兵，他們的槍對準了抗議者。此外，因為使用催淚瓦斯，至少3名抗議者出現呼吸困難的症狀。

此外，現場還有火焰從使館內升起。大樓停車場附近的接待區發生了火災，但尚不清楚火災原因。

報道稱，抗議事件發生幾小時後，7輛載有約30名伊拉克士兵的裝甲車抵達使館附近，並在使館牆附近部署，但未靠近遭抗議區域。

與此同時，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在一份書面聲明中稱，鑑於在伊拉克首都巴格達爆發的針對美國駐伊拉克使館的抗議示威活動，美軍已派出特別部隊前往保護美國駐伊拉克使館的安全。

埃斯珀強調希望伊拉克政府全力保護美在伊使館人員安全。同時，美軍已經出動兩架阿帕奇直升機在美駐伊拉克使館上空盤旋，據美國有線電視新聞網報道，此次美軍特別部隊將從科威特派往伊拉克；另有美國官員表示，另一路位於美國境內的特別部隊也已準備好即刻派往伊拉克首都巴格達。

對此，美國總統特朗普（Donald Trump）通過推特（Twitter）發文稱：伊朗對發生在伊拉克首都巴格達的襲擊美駐伊使館事件負有全責，伊朗將為此付出沉重代價。特朗普表示：這不是警告，而是威脅!

美國防部12月29日宣布，美軍對什葉派武裝組織「真主旅」位於伊拉克和敘利亞境內的多處設施實施空襲，以報復該組織對伊拉克境內駐有國際聯盟部隊的軍事基地的多次攻擊。