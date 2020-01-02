金正恩罕見未發表新年賀詞　專家談原因

朝鮮領導人金正恩2020年1月1日罕見未發表新年賀詞，外界一直預測他會在這次講話中闡釋新的對美政策。金正恩為何沒有發表新年賀詞呢？

金正恩今年略過他從2013年起固定發表的新年賀詞，改由國營電視台播出他在4天黨內會議的演說。分析師認為，此舉可能是要避免承認兩年來對美國外交政策犯錯。

韓國韓東國際大學國際關係教授朴遠建表示，這個形式上的改變可能是為了避免「煩擾」金正恩。他說「用你的聲音發表新年演說，跟宣布在全體會議上做出的決定之間存有巨大差異。除了對外界，演講代表要向朝鮮人民直接發出信息。這可能迫使你無可避免地承認過去的交涉有瑕疵。」

首爾梨花女子大學國際關係研究教授李雷夫則說，此舉可能也可能是要試圖軟化所釋放的信息。「透過黨內會議發表對國內演說，金正恩可以傳遞堅定自信的訊息，而不會像假使他一個人獨自站立演說發出核武威脅時，顯得那麼好戰。」

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發表新年賀詞這項傳統是從金正恩祖父、朝鮮國父金日成開始的。金正恩執政後2013年起每年1月1日以錄音方式通過媒體發表新年賀詞。在新年賀詞播報結束後，勞動黨機關報刊登賀詞全文內容。新年賀詞一般包括提出新年各領域的課題、對內政策、對韓信息、對外政策，賀詞中提出的課題是朝鮮必將落實的方針。

韓聯社報道稱，由於朝美對話停滯不前的狀況可能呈長期化趨勢，朝鮮可能以勞動黨全體會議替代新年賀詞。

而金正恩在勞動黨全體會議上警告稱，「若美國堅持對朝敵對政策，半島將永遠無法實現無核化。在美方的敵對行為和核威脅進一步加劇的情況下，我們不能只為經濟成果和安居樂業而放棄未來的安全。有關各方將在不久的將來看到朝鮮的新戰略武器。在美國撤銷敵對政策、半島構建永久穩固的和平體制之前，朝鮮將繼續開發戰略武器，以保國家安全。根據美國今後的對朝立場，我們將調整威懾力的廣度和深度。」

此前也有分析稱，由於對朝美談判的失望，朝鮮2020年將改變對美政策，再次同美國走上對抗的道路。

針對朝鮮的危險動向，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019年12月31日在接受美國媒體採訪時敦促金正恩三思而後行，美國想要和平而非對抗。

蓬佩奧還說，如果金正恩背棄了對美國總統特朗普（Donald Trump）的承諾，那將是十分令人失望的。「我當時在現場，金正恩當時承諾，他不會進行洲際導彈試驗，或者試射核武器。」