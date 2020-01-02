哈佛醫學院中國研究生　涉偷運癌症研究樣本回國被捕

一名留學美國哈佛大學的中國籍癌症研究生涉嫌偷運癌症研究樣本返國，遭美國執法部門拘捕和起訴，當地法院12月31日裁定他不准保釋。

《波士頓環球報》（Boston Globe）12月31日報道，涉案的研究生是29歲的鄭灶松（Zaosong Zheng, 譯音）在當地時間12月9日準備從波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）乘飛機前往北京時，海關官員在他的行李內發現21個載有啡色液體的藥水瓶，它們都是放在一個膠袋內，並塞進襪子之中。

鄭灶松其後因涉嫌作虛假陳述被捕，他向當局承認，該批液體是癌細胞樣本，其中8個是從他工作的貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center，BIDMC）實驗室偷走，另外11個是根據同事的研究複製而成。他稱原本帶樣本到中山大學孫逸仙紀念醫院，並以自己的名義公布研究結果，從而令仕途平步青雲。

貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center，BIDMC）是哈佛醫學院的主要教學醫院。（Getty Images）

聯邦檢察官警告鄭灶松或面臨運送竊取物品或竊取商業機密的重罪，最高刑罰是十年監禁。波士頓法院12月30日舉行聆訊，裁判官認同控方的說法，指鄭灶松可能獲中國政府背後支持，認為這個原因令他有潛逃的風險，因此批准控方要求，繼續將他拘押，直到舉行審訊為止。

哈佛大學表示，醫學院已經即時解僱鄭灶松，並撤銷他的留學簽證。《紐約時報》指，鄭灶松在當地工作的實驗室亦曾經有兩名中國科學家成功偷運生物材料出國，更認為問題或陸續有來。