美媒指中國加重盜取知識產權懲罰　試圖處理貿易談判其中一個癥結

中國政府近日印發《關於強化知識產權保護的意見》，提出將改善對知識產權的保護，包括提高侵權賠償的上限。美國彭博社及英國路透社等媒體都有報道。

據中國官媒新華社11月24日報道，近日中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳印發《關於強化知識產權保護的意見》並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。

《意見》指出，牢固樹立保護知識產權就是保護創新的理念，堅持嚴格保護、統籌協調、重點突破、同等保護，不斷改革完善知識產權保護體系，綜合運用法律、行政、經濟、技術、社會治理手段強化保護，促進保護能力和水平整體提升。

《意見》要求：力爭到2022年，侵犯易發多發現象得到有效遏制，權利人維權「舉證難、周期長、成本高、賠償低」的局面明顯改觀。

到2025年，知識產權保護社會滿意度達到並保持較高水平，保護能力有效提升，保護體系更加完善，尊重知識價值的營商環境更加優化，知識產權制度激勵創新的基本保障作用得到更加有效發揮。

美國彭博社24日以《中國在貿易戰中妥協 增加對盜取知識產權的懲罰》為題報道有關消息。

彭博社除報道《意見》上述主要內容外，還評論稱知識產權保護是美國要求中國改變經濟體制的核心問題之一，也是美中這兩個世界最大經濟體之間貿易談判的癥結之一。

英國路透社24日也報道這個消息，在題為《中國計劃加強知識產權保護》的報道中稱，中國24日表示，將尋求改善對知識產權的保護，包括提高侵權賠償的上限。