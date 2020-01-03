中國被指叫停滬倫通計劃　美媒稱對約翰遜發警告

路透社1月2日引述5名消息人士報道，由於中英政治關係緊張，中國暫時叫停滬倫通計劃。

報道稱，計劃受阻令滬倫通的未來蒙上陰影。滬倫通旨在促進中英合作關係，幫助中國公司擴大投資者基礎，並使中國大陸投資者能夠交易英國上市公司的股票。

報道引述消息人士一致表示，政治因素是暫停滬倫通的原因。這些消息人士中有公職人員，也有安排潛在滬倫通上市方案的人士。報道續指，其中兩名消息人士特別強調英國在香港示威問題上的立場，有人提到英國對於英駐港領事館前僱員被拘事件的評論。

報道稱，滬倫通於2019年開始運行，這是英國改善與世界第二大經濟體中國關係的一種手段，並被視為中國開放資本市場將以及與全球金融中心接軌的重要一步。

路透社也指出，這樁麻煩來得太不是時候，對英國和倫敦證交所都是如此。英國正在為脱歐做準備，因而急於同非歐盟國家建立聯繫。

彭博社1月2日報道指，在英國首相約翰遜（Boris Johnson）為英國退歐做準備之際，中國決定暫停上海證交所和倫敦證交所之間的交易，與其說是對市場的打擊，不如說是發出警告。

報道稱，暫停的時機的選擇不太可能是巧合，原因是英國1月底離開歐盟後，約翰遜將尋求加強與中國的貿易關係。此外英國即將決定是否允許中國電訊商華為在當地未來無線網絡中發揮作用。

此外，國際特赦組織（Amnesty International）香港辦事處的商業和人權分析師倪偉偉（William Nee）認為，中國在設置非正式貿易壁壘或損害商業關係方面有着相當廣泛的記錄，這是中國政府對其他政府施加更多影響力的一種方式。