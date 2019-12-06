粉嶺嘉寶中英文幼稚園爆發急性腸胃炎　20幼童染病痾嘔

衞生署衞生防護中心表示，嘉寶中英文幼稚園 （粉嶺）爆發急性腸胃炎，個案涉及15男5女，年齡介乎3至5歲。他們自11月1日起陸續出現嘔吐及腹瀉。一名4歲男童的糞便樣本經化驗後證實對腺病毒呈陽性反應，全部病人情況穩定。衞生防護中心發言人提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

嘉寶中英文幼稚園 （粉嶺）爆發急性腸胃炎。 （該校網頁截圖）

位於粉嶺聯和墟榮福中心商場二樓的嘉寶中英文幼稚園 （粉嶺）爆發急性腸胃炎，個案涉及15男5女，年齡介乎3至5歲，就讀K1至K3。他們自11月1日起陸續出現嘔吐及腹瀉，17名病人曾求醫，無需入院，一名4歲男童的糞便樣本經化驗後證實對腺病毒呈陽性反應，全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已到該校視察，並向校方建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查。



衞生防護中心發言人提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎，包括處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；以稀釋的一比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手。