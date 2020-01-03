【澳洲山火】志願消防員英勇殉職　19個月大兒子口咬奶嘴代領勳章

澳洲山火肆虐，至今有最少3名志願消防員在救火期間殉職。其中一名殉職的消防員基頓（Geoffrey Keaton）1月2日在悉尼舉殯，其年僅19個月大的兒子哈維（Harvey Keaton）代父領取英勇勳章。

不幸喪生的基頓僅32歲，他與同事奧德懷爾（Andrew O'Dwyer）12月中救火時，因消防車撞上燒焦的塌樹，導致車輛翻側而喪命。基頓的兒子哈維在父親的喪禮上代表父親接受英勇勳章嘉許。總理莫里森（Scott Morrison）出席喪禮，數十名消防員向基頓的棺木敬禮。

在儀式上，當地消防局長菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）蹲下，為身穿消防制服、口裏仍銜着奶嘴的哈維戴上英勇勳章，場面令人動容。哈維其後由母親抱住，一同觀看父親的棺木和遺照。在棺木上放有一隻杯子，上面寫有「爸爸，我非常愛你」。

澳洲山火持續多月，造成最少18人死亡，當中在新南威爾士省（New South Wales），過去一周便有7人死亡。民眾不滿政府救災不力，莫里森1月2日到當地的科巴戈（Cobargo）視察時，遭一名女子質疑是否居民沒錢，所以沒派員救災，其後有更多居民追上，更破口大罵莫里森是「白痴」。