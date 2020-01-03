澳洲山火波及新西蘭　冰川變天呈焦糖色　恐加速冰塊融化

澳洲山火肆虐數月仍未撲熄，但濃煙四處飄散，連2,000公里外的新西蘭冰川都受影響。當地原本白茫茫冰川和蔚藍天空，被澳洲吹來的煙霧污染至焦糖色，令現場人士恍如置身在塵沙滾滾的沙漠地區，現場更傳出濃烈燒焦味。有專家擔心，新西蘭「變天」或加速冰川冰塊融化的情況。

澳洲5省受高溫及乾旱天氣影響，自9月起多處發生山火，造成至少18人死亡，另有數人下落不明，逾200間房間被燒毀，其中新南威爾士省受災最嚴重，澳洲當局預期周末災情更加嚴重。

正當澳洲正積極撲救山火之際，從新南威爾士省及維多利亞省吹至的煙霧，於除夕日起飄浮至2,000公里外的新西蘭，其中南島多個著名冰川，如塔斯曼 （Tasman）、法蘭士·約瑟夫（Franz Josef），以及福克（Fox）首先受到影響；而濃煙更慢慢飄散至北島，令當地天色驟眼看「陰森恐怖」。

冰川旅行社Alpine Guides負責人麥克布賴德（Arthur McBride）表示，南島多個冰川周三起天色變得非常差，他坦言在該區舉辦旅行團多時，亦從未見過類似情境，「周三下午尤其差，那股如燒木頭的氣味非常濃烈。」

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020

另外，在新西蘭最高山庫克（Mount Cook）經營滑雪飛機和直升機生意的布爾特（Dan Burt）則發現，濃煙尚未瀰漫當地時，他們早於數周前已發現塔斯曼冰川變色。布爾特續指，雖然觀光直升機目前仍能起飛，但對於旅客而言絕是精彩的體驗。

新西蘭氣象局Weather Watch周四發布衛星圖，顯示煙霧如何從澳洲海岸，再跨越塔斯曼海飄散至新西蘭。

Smoke which has travelled around 2,000km across the Tasman Sea can clearly be seen over the lower South Island. Visibility in the smoke haze is as low as 10km in the worst affected areas. Southwesterlies are expected to gradually flush the smoke laden air away from late today ^AC pic.twitter.com/C5k0D4xvyu — MetService (@MetService) December 31, 2019

旅遊勝地皇后鎮（Queenstown）多座山峰，即距離冰川更南位置，同樣被濃霧覆蓋。另外，南島小鎮達尼丁（Dunedin）過去數天都突然「變天」，有人一覺醒來赫見天氣變得昏暗，黃昏時份更呈刺眼的金黃色。北島周四亦受濃煙及刺鼻燒焦味影響，有居民形容大海曾現異常的金色光芒；天空多雲；當太陽破曉時亦呈橙色。」