澳洲山火波及新西蘭　冰川變天呈焦糖色　恐加速冰塊融化

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澳洲山火肆虐數月仍未撲熄，但濃煙四處飄散，連2,000公里外的新西蘭冰川都受影響。當地原本白茫茫冰川和蔚藍天空，被澳洲吹來的煙霧污染至焦糖色，令現場人士恍如置身在塵沙滾滾的沙漠地區，現場更傳出濃烈燒焦味。有專家擔心，新西蘭「變天」或加速冰川冰塊融化的情況。

澳洲5省受高溫及乾旱天氣影響，自9月起多處發生山火，造成至少18人死亡，另有數人下落不明，逾200間房間被燒毀，其中新南威爾士省受災最嚴重，澳洲當局預期周末災情更加嚴重。

正當澳洲正積極撲救山火之際，從新南威爾士省及維多利亞省吹至的煙霧，於除夕日起飄浮至2,000公里外的新西蘭，其中南島多個著名冰川，如塔斯曼 （Tasman）、法蘭士·約瑟夫（Franz Josef），以及福克（Fox）首先受到影響；而濃煙更慢慢飄散至北島，令當地天色驟眼看「陰森恐怖」。

冰川旅行社Alpine Guides負責人麥克布賴德（Arthur McBride）表示，南島多個冰川周三起天色變得非常差，他坦言在該區舉辦旅行團多時，亦從未見過類似情境，「周三下午尤其差，那股如燒木頭的氣味非常濃烈。」

另外，在新西蘭最高山庫克（Mount Cook）經營滑雪飛機和直升機生意的布爾特（Dan Burt）則發現，濃煙尚未瀰漫當地時，他們早於數周前已發現塔斯曼冰川變色。布爾特續指，雖然觀光直升機目前仍能起飛，但對於旅客而言絕是精彩的體驗。

新西蘭氣象局Weather Watch周四發布衛星圖，顯示煙霧如何從澳洲海岸，再跨越塔斯曼海飄散至新西蘭。

旅遊勝地皇后鎮（Queenstown）多座山峰，即距離冰川更南位置，同樣被濃霧覆蓋。另外，南島小鎮達尼丁（Dunedin）過去數天都突然「變天」，有人一覺醒來赫見天氣變得昏暗，黃昏時份更呈刺眼的金黃色。北島周四亦受濃煙及刺鼻燒焦味影響，有居民形容大海曾現異常的金色光芒；天空多雲；當太陽破曉時亦呈橙色。」

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