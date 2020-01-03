美國打算在日本和韓國部署中程導彈　中國反對

在金正恩聲稱「將展示新的戰略武器」、亮出廢除核導彈凍結這張牌後，美國開始正式提出在亞洲部署中程導彈，以及恢復韓美聯合軍演的問題。

韓國《朝鮮日報》1月3日報道，美國企業研究所（AEI）的政治和經濟客座教授埃伯斯塔特（Nicholas Eberstadt）1日表示，「美國應該開始部署將朝鮮置於射程內的中程導彈」。

埃斯珀表示，美國將在亞洲部署中程導彈。（AP）

報道稱，美國很有可能在韓國和日本部署中程導彈。

2019年8月，美國退出了與俄羅斯簽署的《中程導彈條約》（INF）。

隨後，面對記者「是否考慮在亞洲部署中程導彈」的問題時，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）回答：「我希望這樣做。」有聲音認為，美國為牽制中國讓朝鮮無核化的國際合作機制出現裂痕的「不純企圖」，部署中程導彈可能成為一個有用的籌碼。

美國國內似乎把韓日作為部署導彈的最佳候選地，中國表現出了強烈的抗拒感。

中國外交部長王毅2019年12月4日至5日訪韓期間就曾多次提及美國部署中導的話題。在美國尚未正式就中程導彈部署事宜同韓方展開討論的情況下，中國就先發制人地發出了警告。王毅表明立場稱：「韓國不得部署美國的中程導彈。」

中韓兩國在「薩德」部署問題上的分歧還未解除，中國對「薩德」仍在不斷向韓方施壓。中方似乎計劃將文在寅就任後尚未成行的習近平訪韓和「薩德」聯繫起來。在這樣的背景環境下，韓方如果同意部署美國的中程導彈，無疑就是與中方擺明「決裂」立場，因此對韓國來說，部署中導將會成為一個燙手山芋。

美國前國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）1日在自己的推特（Twitter）上發佈狀態。「要如何應對金正恩的威脅性新年發言呢？」 「美國應完全重啟在韓國取消或縮減的所有軍事演習。」

美軍的偵察機在新的一年裏也飛到朝鮮半島上空，開始對朝鮮施壓。