【戈恩潛逃】離開日本前見製片人　欲將個人經歷拍成電影

日產汽車前董事會長戈恩（Carlos Ghosn）在保釋期間成功逃離日本引發國際關注，其逃亡過程驚險程度堪比荷里活大片。不過，據消息人士透露，戈恩或在實施逃亡計劃前，已經準備將自身經歷拍成電影，讓更多人了解自己是多麼「無辜」。

據美國《紐約時報》2020年1月2日援引消息人士報道稱，戈恩2019年12月在東京住所內接待一名好萊塢製片人萊舍（John Lesher），商談把個人經歷搬上銀幕，讓更多人了解自己的「無辜」。

據悉，萊舍是2014年奧斯卡獲獎影片《飛鳥俠》的製片人。會晤期間，戈恩向萊舍講述經歷，說自己遭遇日方不公正囚禁，正努力自證清白。他詢問萊舍，如果拍成電影，自己的經歷是否會得到更多同情。

報道稱，暫時不清楚這次會面的具體時間，但戈恩當時似乎正籌劃逃離日本。

日產汽車前董事會長戈恩在跨年之際秘密逃離日本，國際社會一片譁然。（VCG）

消息人士說，戈恩與萊舍的商談並不深入，話題圍繞自身的「救贖」，影片素材的反面角色則是日本司法體系。戈恩深信，自己在日本不可能得到公正審判。

過往刑事案例數據顯示，在日本，檢方一旦正式起訴嫌疑人，定罪率高達99%。

了解內情的另一名消息人士說，戈恩原本打算在日本法庭做無罪抗辯，但2019年12月的遭遇讓他改變想法：一是聖誕節與妻子會面的申請遭駁回；二是得知案件審理將分階段推進，可能持續數年。戈恩懷疑日本檢方有意藉此無限期拘押他，或者迫使自己認罪，由此感到絕望。

黎巴嫩當地電視新聞媒體MTV在2019年12月31日報道戈恩從東京住所逃脱的細節。報道稱，一夥人曾偽裝成參加晚會的「樂團」到訪過戈恩在日本的住所，在「樂團」離開時，戈恩藏在搬運樂器的箱子裏，逃到地方機場，繼而離開日本。協助「作案」的「樂團成員」疑似民間僱傭兵。

報道還稱，戈恩經由土耳其使用法國護照入境黎巴嫩，還和黎巴嫩總統米歇爾·奧恩（Michel Aoun）會面，現已得到黎巴嫩政府的全方位保護 。

據日本放送協會（NHK）2020年1月2日報道，戈恩將於當地時間1月8日在黎巴嫩舉行新聞發布會，屆時或提及他離開日本的原因以及手段等。

戈恩2018年11月和2019年4月在日本兩次遭逮捕，繳納巨額保釋金後獲釋。保釋條例規定，戈恩在保釋期間不得離開日本。戈恩受到瞞報鉅額個人收入以及挪用日產資金等4項指控，他否認這些指控。