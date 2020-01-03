伊朗總統魯哈尼：蘇萊曼尼死後　伊朗將更堅決地抵制美國

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）對於聖城旅」（Quds Force）高級軍官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克被殺一事表態。他聲稱，伊朗將更加堅決地抵制美國。

據伊朗國家電視台1月3日報道，魯哈尼在一份聲明中表示，蘇萊曼尼的犧牲將使伊朗更加堅決地抵制美國的擴張主義，伊朗始終捍衛伊斯蘭價值觀。毫無疑問，伊朗和中東其他尋求自由的國家將對美國進行報復。

蘇萊曼尼是伊朗在伊拉克、敘利亞地區軍事、情報活動的實際最高指揮官和軍事首腦。（AP）

多家媒體3日對美軍當日在伊拉克巴格達國際機場區域突然空襲一事進行了報道，該空襲造成了包括蘇萊曼尼等人的犧牲。

路透社發表文章稱，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）宣布全國哀悼三日，稱蘇萊曼尼已經上天堂，並稱贊對方生前很勇敢。哈梅內伊表示，殺害蘇萊曼尼的「罪犯」會面對「嚴厲的報復」，伊朗亦會為此加倍對美國和以色列的抵抗。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，蘇萊曼尼和伊拉克準軍事組織指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）乘坐的車輛遭遇3枚火箭彈襲擊，除了這兩人之外，還有至少六人已確認死亡。

在空襲發生之後，五角大樓立即發佈通稿，承認此次空襲是在總統領導下的「果斷的防禦行動」，美方旨在預防由伊朗發動的襲擊計劃，才殺死了「恐怖組織首腦」。

英國路透社還透露，「人民動員組織」的公共關係負責人在襲擊中喪生。