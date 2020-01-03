伊朗「聖城軍」指揮官躲過數國暗殺行動　最終死在美軍手上

伊拉克首都巴格達國際機場（Baghdad International Airport）附近1月3日發生火箭彈爆炸。伊拉克國營電視台報道稱，伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領袖蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）在襲擊中死亡，他的死對伊朗在海外的軍事任務構成打擊。 美國防部已證實是次無人機空襲行動由總統特朗普（Donald Trump）下令進行。

伊朗革命衛隊「聖城軍」將領袖蘇雷曼尼死於1月3日的空襲。（AP）

國防部2日在聲明中指出，蘇雷曼尼正在「積極草擬襲擊區內美國外交人員以及軍事人員的計劃。」部門亦指控是他批准2019年12月27導致一名美國民間承包商死亡的襲擊。

蘇雷曼尼在過去20年躲過來自西方國家、以色列及阿拉伯的暗殺行動，不過最終死在美國的無人機空襲中。

蘇雷曼尼率領「聖城軍」，負責在海外進行軍事行動，他在敘利拉及伊拉克的戰事中擔任關鍵角色，在伊朗及海外聲望甚高。他在中東散播伊朗影響力一事上起出相當作用。在敘利亞自2011年陷入內戰後，是「聖城軍」予以援助，將總統巴沙爾（Bashar al Assad）自被擊敗的邊緣拉回來。此外「聖城軍」亦協助伊拉克打敗極端組織ISIS。

他1998年起成為「聖城軍」的領袖，他一直低調處理自己的身份，同時加強伊朗黎巴嫩真主黨、敘利亞總統巴沙爾以及伊拉克遜尼派武裝組織的聯繫。

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蘇雷曼尼死去 打擊伊朗對抗美行動

伊拉克武裝力量的指揮官侯賽尼（Abu Muntathar al-Hussaini）向路透社表示，事發前蘇雷曼尼及「真主黨旅」創辦人伊拉克人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）乘坐一輛汽車，開在從機場入境大堂離開的路上，然後美國直升機連續發射2支制導導彈擊中汽車。它的另一支火箭其後擊中另一輪汽車，車上有來自人民動員軍的保鏢。

「真主黨旅」是組成人民動員軍6個主要什葉派伊拉克準軍事團體之一。

是次襲擊對長期與美國處於敵對狀態的伊朗來說無疑是一個打擊。伊拉克近來成為美國與伊朗進行角力的場地。親伊朗的伊拉克武裝民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）2019年12月27日以火箭攻擊敘利亞及伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）軍事基地，一名美國民間承包商死亡。美軍回應事件，29日空襲「真主黨旅」的設施，導致至少25人死亡。此後美國駐巴格達大使館在31日受到示威者攻擊，情況持續2天後，示威者2020年1月1日停止進攻。