【中美貿易談判】北京為何避談1月15日簽約　韓媒：雙方未定日期

美國總統特朗普（Donald Trump）突然於2019年12月31日在Twitter上發文稱其將會在2020年1月15日同中國簽署第一階段貿易協議，中方將派出高層人士赴美參加簽字儀式。中國方面目前仍保持沉默，背後原因令人關注。

此前曾有多個媒體援引消息人士的話報道，中國國務院副總理劉鶴將於2020年1月4日訪問美國華盛頓並同美方簽署第一階段貿易協議，並稱北京已接受這個邀請。但中方對此保持沉默。

中國外交部發言人耿爽於2020年1月2日針對中美何時簽署第一階段貿易協議這個問題再次回應稱，「建議向商務部詢問」，和此前的回應並無區別。彭博社則通過傳真向中國商務部提出相關問題，但目前尚未得到答覆。

彭博社2020年1月3日報道分析稱，美中都希望兩國儘早簽署第一階段貿易協議，特別是中方不希望破壞第一階段貿易協商本身。此外，中方到目前為止沉默的理由可能同雙方在細微部分的意見不一致有關。

韓國news1網站2020年1月3日報道指出，中美雙方極有可能還未最終確定協議簽署日期。根據此前媒體的報道，劉鶴1月4日赴美並停留一段時間，具體停留日期不得而知。但根據特朗普的推文，雙方將於1月15日簽署協議。若簽署協議的官員是劉鶴，那麼他將在華盛頓停留約10天時間，這個可能性微乎其微。

在中美尚未確定協議簽署日期的情況下特朗普便宣布這一消息，news1網站認為這符合特朗普一貫的高調作風。特朗普迫切希望對外宣布自己的政績以增加其連任美國總統的機會，北京則十分清楚特朗普的意圖，因此不會輕易宣布同美方簽署協議這一消息。