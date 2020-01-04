楊潔篪應約與蓬佩奧通電話　美方承諾緩和中東局勢

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2020年1月3日在Twitter上發文稱，他同中國中央政治局委員楊潔篪舉行電話通話，並就美國炸死伊朗革命衛隊「聖城軍（Quds Force）」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）一事進行交談。

蓬佩奧稱，他在同楊潔篪的通話中向中方做出緩和地區局勢的承諾。

中國外交部證實兩人通話的消息。中國外交部1月3日稱楊潔篪在同蓬佩奧的電話交談中表達中國對中東局勢的高度關切，並且強調中方一貫主張應通過對話協商解決分歧，反對在國際關係中使用武力的立場。

外交部表示，美方通報其對當前中東事態的立場。而中方則希望美方保持克制，儘快回到通過對話尋求問題解決的軌道上來，推動緊張局勢降温。

俄羅斯衛星通訊社1月4日報道特別指出，本次通話是在美國方面的倡議下進行的。

此外，蓬佩奧還宣布他同現任英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）、德國外交部長馬斯（Heiko Maas）進行交談。

在與多米尼克•拉布的交談中，雙方討論了美方對蘇萊曼尼采取的行動，並感謝英方這個「盟友」認識到「聖城軍」對美國所帶來的實際威脅，還稱美國仍將致力於緩和地區局勢。

在與德國外交部長馬斯的交談中，德方表示會繼續對伊朗政權持續的軍事挑釁表示關切。蓬佩奧強調美國仍將致力於緩和地區局勢。