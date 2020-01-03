【伊朗指揮官死亡】美軍籲國民立即離開伊拉克　以色列高度戒備

美國軍方1月3日派出無人機在伊拉克巴格達國際機場發起空襲，殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）等人後，美國駐巴格達大使館同日緊急呼籲在當地的國民立即離開。

伊拉克軍方封鎖美國大使館一帶

大使館的聲明指出，呼籲在伊拉克的美國公民立即離開該國。美國霍士新聞則引述消息指，在殺死蘇雷曼尼後，美國軍隊處於高度戒備狀態。

另一方面，阿拉伯天空新聞電視台（Sky News Arabia）報道，在空襲事件發生後，伊拉克軍方派員包圍美國駐伊拉克大使館所在的巴格達「綠區」。在12月31日及1月1日，曾有大批親伊朗的示威者到美國大使館抗議及破壞。

伊拉克民兵組織人民動員軍指揮官穆罕迪斯（左）及伊朗革命衛隊「聖城軍」將領蘇雷曼尼（右）1月3日於巴格達國際機場遭無人機炸死。（Reuters）

法國提醒在當地國民避開公眾集會

空襲事件引致中東局勢更加緊張，法國駐伊朗德黑蘭大使館1月3日也向國民發出勸告，提醒在伊朗的法國公民在這段時間遠離公眾集會，大使館在社交網站Twitter發文稱，伊朗已宣布全國哀悼蘇萊曼尼3天，在這個環境下，建議法國公民遠離任何聚會，並且要謹慎行事，也不要在公眾地方拍照。

以色列軍方高度戒備

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）目前未有回應關於蘇雷曼尼死亡的事件，但以色列軍方媒體表示，軍隊已進入高度戒備狀態。