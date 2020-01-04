美國伊朗緊張升級　中國「一帶一路」或遭沉重打擊

美國於2020年1月2日發動空襲，擊斃伊朗革命衛隊「聖城軍（Quds Force）」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。值得注意的是，中國、俄羅斯、伊朗於2019年12月30日剛舉行罕見的三國海上軍演，中國今後的行動引人關注。

英國廣播公司（BBC）2020年1月3日報道認為，這是最近三十年來美國對伊朗最沉重的打擊，意味着華盛頓和德黑蘭之間長期角力驟然升級。而遭受美國孤立的伊朗則不可避免地與中國與俄羅斯走得更近。除舉行軍演外，伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）還於2019年12月31日訪問中國北京，這是他2019年內第四度外訪中國。中伊兩國外長不點名地抨擊了美國的外交政策是「單邊主義與霸權行為」。

針對1月3日美國發動的空襲，中國外交部新聞司副司長趙立堅在社交媒體推特（Twitter）上透露，中國中央政治局委員楊潔篪1月3日在同美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）電話交談時表達中方對中東局勢的高度關注，希望各方克制，以對話解決問題。這與外交部發言人耿爽較早前的表態一致。耿爽呼籲所有各方，「尤其是美國，保持冷靜，自我剋制」。

約翰霍普金斯大學學者克里斯蒂娜•林（Christina Lin）認為，中國不希望美伊爆發戰爭，中國「一帶一路」戰略的順利執行亟需一個和平穩定的中東，而伊朗正是溝通中東與亞洲的「一帶一路」沿線關鍵國。「潛在的美伊戰爭會給中國的地區利益帶來毀滅性影響」。

BBC指出，中伊關係的關鍵一環在於石油。中國是伊朗原油的最大進口國，在美國禁令之下，北京依然購入伊朗原油並對其出口大量工業產品。

喬治亞理工大學教授加佛（John Garver）認為，一個平穩安定的伊朗符合中國的利益，隨戰爭而來的能源供應短缺、原油成本提高、政治風險增高都會讓北京頭疼。

加佛預期，北京會密切關注空襲事件，但除了外交表態外，不會輕易採取更「激進」的行動，更不會像俄羅斯近年來在中東決心扮演高風險、高調的角色。

此外，BBC認為日趨緊張的中美關係也可能悄然影響中國在中東的判斷。中國以往的中東政策是在華盛頓與德黑蘭之前求平衡，但在中美面臨「脱鈎」的今時今日，美國製裁伊朗的高壓政策正催生一箇中俄伊聯盟，近日的海上軍演正正體現了這一新趨向。

美國陸軍退役上校麥格雷戈（Douglas Macgregor）也認為，美伊若開戰，勢必將俄羅斯和中國拉入戰局。屆時，美國恐面臨一個比以往都更強大的敵對陣營。