【伊朗指揮官被殺】多國籲克制　聯合國：不能承受另一波斯灣戰爭

美國1月3日空襲炸死伊朗革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，不利中東局勢，多國回應事件並希望局勢可以降溫。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各國領袖「行使最大克制」，並強調世界不能承受另一場波斯灣戰爭。

聯合國秘書長古特雷斯強調世界不能承受另一場波斯灣戰爭（Reuters）

聯合國又表示，秘書長古特雷斯已經致電美國常駐聯合國代表，兩人就海灣局勢交談，但未有透露具體細節。

馬克龍與普京通電話

另一方面，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也通電話討論有關問題。馬克龍1月3日表示，伊朗應該避免採取任何挑釁行為。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指，殺死蘇萊曼尼極其違反國際法，應該受到譴責。他呼籲華盛頓停止使用違法的軍事方法試圖達致其外交政策目，而應將所有問題帶到談判桌上。

德國：美國行動是對一系列軍事挑釁的回應

美國盟友英國、德國及加拿大認為伊朗要為空襲事件承擔一些責任。英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，英國理解聖城軍的侵略威脅，他呼籲各方令局勢降溫，進一步的衝突對所有人無益。

德國政府發言人德默爾（Ulrike Demmer）形容美國的行動是對一系列軍事挑釁的回應。她指的是伊朗2019年9月涉嫌與攻擊沙特油田等事件有關。伊朗則一直否認與事件有關。德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，必須避免地區內的行動再次升級。