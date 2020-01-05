中俄外長就中東局勢通電話　王毅稱軍事冒險行為不可接受

中俄兩國外長1月4日就中東局勢進行探討，王毅表示美方採取的軍事冒險行為不可接受，未來中俄應加強戰略溝通。

伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（中）當地時間1月3日凌晨在伊拉克巴格達機場被美軍利用無人機空襲殺死。（Reuters）

中國央視新聞1月4日消息指，中國外交部長王毅當晚同俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通過電話，雙方就中東緊張局勢升級等方面交換了意見。

王毅表示，中方高度關注美伊矛盾激化一事，反對在國際關係中濫用武力，軍事冒險行為不可接受，中方呼籲各方應切實遵守聯合國憲章宗旨以及國際關係基本準則。

王毅指出，中俄作為聯合國安理會常任理事國，對國際和平與安全負有重要責任，因此雙方應加強戰略溝通，共同維護國際法和國際公平正義，為妥善應對當前中東局勢發揮負責任作用。

拉夫羅夫表示，俄中立場完全一致，美方行為是非法的並且應予譴責，俄方反對粗暴踐踏別國主權，特別是採取單邊軍事行動，俄方願同中方密切協調，為避免地區局勢緊張升級發揮建設性作用。

此外雙方還就利比亞、敘利亞等問題的最新變化進行了討論，同意就維護全球戰略穩定保持密切溝通。

當地時間1月3日凌晨，伊拉克首都巴格達國際機場遭遇了數枚火箭彈襲擊，隨後伊朗方面發表聲明確認伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼遇襲身亡，美國國防部則證實襲擊行動經過了美國總統特朗普（Donald Trump）的批准，並且還有兩名伊拉克民兵組織高級官員在襲擊中身亡，而此舉是為「保護美國海外的人員安全」以及「阻止伊朗的攻擊計劃」。

此外1月4日稍早時候王毅曾與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）通過電話，王毅表示美方的軍事冒險行為違背了國際關係基本準則，將加劇地區局勢的緊張動盪，而軍事手段沒有出路，極限施壓更行不通，中方敦促美方不要濫用武力，通過對話尋求問題的解決。

扎里夫則向中方通報了伊方對這件事的立場，並希望中方能夠發揮重要作用，防止地區緊張局勢升級。