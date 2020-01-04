【伊朗指揮官被殺】華盛頓進入戒備狀態　中國發布安全警示

美軍在2020年新年伊始在伊拉克巴格達「定點清除」伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）後，美國多個城市加強安全戒備，中國政府也通過官方媒體，向在海外的中國公民發佈安全警示。

央視微博發佈警示信息。（央視官微）

央視今天（4日）在官方微博上發布警示訊息：美軍無人戰機對伊拉克巴格達發動空襲，目前美國各城市都加強了警戒。春節假期將至，出國在外，如遇緊急情況，請及時聯繫外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心。

央視官方微博同時公布了呼叫中心聯繫電話。

2020年1月3日，伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克巴格達國際機場遭美軍無人機空襲身亡。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）宣布全國哀悼3日，稱殺害蘇雷曼尼的「罪犯」會面對「嚴厲的報復」，伊朗亦會為此加倍對美國和以色列的抵抗。

美國雖未發現襲擊威脅，但包括華盛頓紐約及洛杉磯等加強安全戒備併發出警告，要求民眾也提高警覺，向有關方面舉報可疑的人、事、物。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）1月2日在聲明中表示，他的部門正與全國各地執法機構及其他官員合作，儘管目前沒有發現什麼，已準備應對任何威脅。

對於美軍斬首伊朗將軍事件，中方表示高度關注有關事件。1月3日，中國外交部發言人耿爽舉行例行記者會。有記者就伊朗軍官在美軍襲擊中身亡一事提問。

耿爽回應稱，中方一貫反對在國際關係中使用武力，‌‌主張各方應當切實遵守聯合國憲章的宗旨和原則，‌‌以及國際關係基本準則。

耿爽強調，伊拉克的主權獨立和領土完整‌‌應當得到尊重，‌‌中東海灣地區的和平與穩定‌‌應當‌‌得到維護。中方敦促有關各方，‌‌特別是美方要保持冷靜克制，‌‌避免緊張局勢‌‌進一步升級。‌