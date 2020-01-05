美國專家：殺害伊朗指揮官是愚蠢行為　美國將難立足中東

有分析認為，美軍殺害伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），未來可能會導致美國難以在中東地區立足，而如果爆發戰爭那也是總統特朗普自己引發的戰爭。

伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（中）1月3日在美軍發動的一次無人機空襲中身亡。（Reuters）

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）1月4日報道，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）伊朗問題專家斯拉温（Barbara Slavin）當天在接受該台採訪時表示，美國總統特朗普（Donald Trump）下令美軍殺死伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼的做法是「愚蠢」及適得其反，此舉或導致未來美國在中東地區難以立足。

她指出，殺死蘇萊曼尼只不過是在讓特朗普「彰顯自我」，他可以憑此將民眾的注意力轉移到彈劾案以外的問題上，但中國、俄羅斯、伊朗以及那些仇視美國的極端組織在中東地區的影響力將會加大，甚至未來美國將難以在伊拉克保留軍事存在。

此外她還批評了美國2018年退出伊核協議的做法，稱此舉導致中東地區緊張局勢不斷升級，而未來如果該地區發生戰爭，那麼也是特朗普（引發）的戰爭。

對此報道指出，白宮方面目前堅稱美軍殺死蘇萊曼尼是「防禦行為」，並且他的死有利於維護地區安全，但有美國議員表示，他們對特朗普在美軍行動前沒有告知參議院而感到失望。

當地時間1月4日伊拉克境內發生多宗疑似針對美國的火箭彈襲擊事件，此外被美國政府視為「恐怖組織」的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）當天也警告伊拉克安全部隊須在24小時之內遠離美軍基地。