特朗普：若伊朗報復　將攻擊52處德黑蘭目標

美軍在伊拉克發動空襲炸死伊朗高級將領，引發伊朗與伊拉克方面的強烈反應。特朗普（Donlad Trump）在Twitter發文表明自己的強硬立場。

在競選前特朗普對伊朗異常強硬。圖為特朗普於2019年聖誕節突訪美軍駐阿富汗基地。（AP）

美國總統特朗普1月4日在Twitter發文稱，「伊朗居然敢大膽談論把美國特定資產作為目標進行報復，就因為我們剛剛除掉了他們的恐怖主義領導人，那個剛剛殺死了一名美國人，重傷多人，且不說他一生在伊朗國內殺了多少人的那個人，包括數百名伊朗示威者……此人已經襲擊了我們的使館，並且在謀劃襲擊其他目標。」

特朗普稱，「伊朗已經是個很多年沒解決的問題了。就把這條（推文）當做警告，如果伊朗人敢襲擊美國人或美國資產，我們已經鎖定了52處伊朗目標（對，數字就是對應多年前52名美國人質被伊朗劫持），其中一些目標對伊朗及其文化極為重要，它們將遭受又快又狠的打擊！美國不想再看到任何威脅！」

在此之前，伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）當天通過該國電視台警告該國安全部隊不要靠近美軍基地。

「真主黨旅」方面表示，從1月5日晚上起，伊拉克安全部隊必須與美軍基地保持一千米距離以上。

據悉，伊拉克多地當天發生了疑似針對美國的襲擊事件。據伊拉克安全部門發布的聲明內容顯示，1月4日巴格達綠區（注：美國駐伊拉克大使館位於該區域）、賈德里亞（Jadriya）社區以及有美國部隊駐紮的巴拉德空軍基地（Balad air base）均遭到火箭彈襲擊。伊拉克當局表示襲擊中無人死亡。暫時未有組織承認責任。

面對一觸即發的戰爭，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各國領袖「行使最大克制」，並強調世界不能承受另一場波斯灣戰爭。