【伊朗指揮官被殺】美國青年為躲兵役　湧入徵兵網站諮詢致癱瘓

美國總統特朗普1月3日下令對伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）採取擊殺行動，此舉令緊繃的中東局勢進一步惡化，美國民眾也開始對潛在的戰爭風險感到擔憂。

美軍無人機發射導彈擊中伊朗將領所乘車輛。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）1月4日報道，由於擔心戰爭爆發自己被徵召入伍，大批美國青年湧入徵兵網站諮詢，一度導致美國兵役登記局官網癱瘓。

報道稱，已經年滿18歲、填過兵役登記，符合徵兵條件的美國青年慌忙上網搜尋自己是否會被徵召入伍，以及如何「躲避徵召」。

新聞網站Mashable報道，3日在美國對巴格達發動空襲後，Google「徵兵年齡」和「躲避徵兵」等關鍵詞的搜索量激增。此外，負責徵兵登記的美國兵役登記局網站由於流量超載而癱瘓。

CNN報道，美國徵兵制於1973年結束，美軍現實行募兵制，擁有120萬常備軍，強制徵兵只是網上謠言。但也並不意味着可以逃避兵役登記。美國法律規定，所有年齡在18歲到25歲之間的男性都必須向兵役登記系統提供基本的個人信息，否則會受到法律制裁。

對此，美國兵役登記局1月3日在Twitter發文闢謠，稱「由於錯誤信息的傳播，我們的網站目前流量很大。如果您試圖註冊或驗證註冊，請在今天晚些時候再來查看，我們正在努力解決這個問題。我們感謝你們的耐心。」