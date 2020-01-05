特朗普再發文威脅：將毫不猶豫向伊朗發射全新漂亮裝備

美國總統特朗普（Donald Trump）下令對伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）實施擊殺行動，令緊繃的中東局勢進一步惡化。在伊朗宣稱要對美軍報復之際，特朗普接連在Twitter發文威脅伊朗。

特朗普1月5日在Twitter上稱，「美國剛剛在軍事裝備上花了2萬億美元。我們的裝備是世界上最大的，也是迄今為止最好的！如果伊朗襲擊美國基地或任何美國人，我們將毫不猶豫地向他們發射一些全新的、漂亮的裝備，並且是毫不猶豫地！」

蘇萊曼尼在伊朗擁有極高威望。（AP）

在此約20分鐘前，特朗普還在Twitter上轉發了一條來自共和黨國會眾議院議員克倫肖（Dan Crenshaw）的推文。克倫肖首先在Twitter上分享了一篇美國《外交政策》雜誌一篇前美軍司令兼中央情報局局長得雷烏斯（David Petraeus）的採訪文章。彼得雷烏斯表示，特朗普可能可以通過殺死蘇萊曼尼來幫助「重建威懾」。他還稱，蘇萊曼尼被殺向該政權傳達了一個明確的信息：美國將不會容忍持續的挑釁。

與此同時，特朗普1月4日晚間發文稱，「伊朗居然敢大膽談論把美國特定資產作為目標進行報復，就因為我們剛剛除掉了他們的恐怖主義領導人，那個剛剛殺死了一名美國人，重傷多人，且不說他一生在伊朗國內殺了多少人的那個人，包括數百名伊朗示威者……此人已經襲擊了我們的使館，並且在謀劃襲擊其他目標。」

特朗普稱，「伊朗已經是個很多年沒解決的問題了。就把這條（推文）當做警告，如果伊朗人敢襲擊美國人或美國資產，我們已經鎖定了52處伊朗目標（對，數字就是對應多年前52名美國人質被伊朗劫持），其中一些目標對伊朗及其文化極為重要，它們將遭受又快又狠的打擊！美國不想再看到任何威脅！」