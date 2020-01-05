【伊朗指揮官被殺】伊朗報復美國的5個選項

美軍空襲擊殺了伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗揚言報復。但伊朗與美軍實力相距太大，正面爆發戰爭伊朗沒有勝算。伊朗或運用自身的不對稱戰爭經驗，對付美國。

伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼被殺，大量伊朗民眾前往悼念。（Reuters）

美國智庫蘭德公司伊朗專家塔巴塔巴伊（Ariane Tabatabai）表示，雖然無法預測伊朗將選擇什麼方向，但相信伊朗的行動經過深思熟慮，並非常審慎。

伊朗在中東掀起戰火

伊朗在中東有很多可靠的武裝盟友，如也門胡塞組織、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、伊拉克什葉派民兵等。

親伊朗什葉派民兵可能會試圖攻擊當地美軍，顛覆伊拉克政府，使伊拉克成為主要戰場。

黎巴嫩的真主黨，也門叛軍青年運動也可能同時發難，令中東局勢一下子變得不可收拾。

發動綁架及恐怖襲擊

蘇萊曼尼過去曾警告會以激進手法對付美國，發動綁架及恐怖襲擊是一種常見的不對稱戰爭方式。即使伊朗革命衛隊並不直接執行，親伊朗的武裝勢力可能代為執行。如上述的胡塞組織、真主黨等就是公認的恐怖組織。

發動網絡攻擊

有指伊朗已擁有攻擊西方國家網絡基礎設施的能力，並已建立網軍組織。法國訊息安全俱樂部（CLUSIF）負責人蓋佐（Loic Guezo）表示，伊朗可能針對水壩或發電廠等重要基建目標，發動網絡攻擊，做成破壞。

封鎖霍爾木茲海峽

另一個可能是攻擊周邊國家的原油供應設施，如沙特阿拉伯的石油設施，或封鎖戰略航道霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽是全球石油及天然氣運輸的重要航道。

蘇萊曼尼被殺後，市場憂心中東原油供應受阻，國際油價大漲超過4%。

發動導彈攻擊

伊朗亦可能發動導彈攻擊，攻擊美國在以色列或沙特阿拉伯於中東地區的軍營或設施。不過這將引發全面地區衝突，一般相信伊朗不會主動發動導彈攻擊。