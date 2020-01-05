【伊朗指揮官被殺】軍事行動繞過議員　白宮正式通知國會

美國總統特朗普（Donald Trump）未事先通知國會議員或徵求國會同意，1月3日下令以無人機殺死身在伊拉克的伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。白宮1月4日正式向國會發送關於這個行動的通知。有民主黨議員對總統將美國扯進與伊朗的衝突表示不滿。

1973年《戰爭權力法》」（War Powers Act）規定，美軍被引進軍事衝突或是一個可能導致戰爭的狀態時，須將已經總統簽署的通知發送到國會。華府會在通知中就在何種情況下授權這項軍事行動，以及行動規模與時效做出解釋。

《紐約時報》1月4日在報道中引述一名資深國會幕僚指出，在1日4日下午送到國會的通知，只包括機密資訊，看來包括導致行動的情報。暫時未知道白宮會不會發送非機密的版本。

特朗普下令刺殺伊朗軍方高級人員，伊朗聲言報復。不止美國民主黨議員不滿，民間亦出現反戰之聲。圖為1月3日美國邁阿密一名示威者在展示反對特朗普的標語。（AP）

議員預期文件會列出白宮在擊殺蘇萊曼尼的法律理據。但眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在4日傍晚表示，這份通知「提出的問題多於答案」，包括「嚴重而緊急的問題如政府決定對伊朗採取敵對行動的時機、方式及理由。」

她說，白宮很不尋常地決定將這份文件對整個國會山莊機密化，是將國會議員的很多擔憂加大，以及意味國會及美國人在其國家安全方面，已被蒙在鼓裏。

除了佩洛西，美國這軍事行動亦引起民主黨議員不滿。現正競逐民主黨總統候選人提名資格、曾任該國副總統的拜登（Joe Biden）1月4日表示：「特朗普總統無權將我們帶進與伊朗的軍事衝突中，句號。」