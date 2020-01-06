蓬佩奧：美軍打擊伊朗目標皆合法

美國與伊朗關係惡化，美國總統特朗普（Donald Trump）揚言襲擊伊朗52個目標。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月4日受訪時強調，美軍打擊的每個目標都是合法，又重申特朗普並非威脅要針對伊朗文化地點。

伊朗有民眾悼念伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領袖蘇萊曼尼以及「真主黨旅」創辦人伊拉克人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）（Reuters）

特朗普Twitter發文威脅，如果伊朗報復美軍擊斃高層將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），將會向該國52處目標施襲，當中包括一些對伊朗及其文化重要的地點。

蓬佩奧接受美國廣播公司（ABC）訪問時，被質疑特朗普所指的部分目標包括當地的宗教和文化場所，有違《日內瓦公約》的規定。蓬佩奧回應稱，美國將會採取合法行動，又稱每個目標都是合法的目標，而且將會是保護和捍衛美國所執行的單一任務目標。

蓬佩奧又指，特朗普政府已經放棄前朝政府的伊朗政策，稱美軍在巴格達殺死蘇萊曼尼就是一個例子。他指，情報評估顯示，沒有行動比起容許蘇萊曼尼繼續策劃其恐怖活動有更高風險。

這次襲擊令美伊關係急劇惡化，國會及國防部內有聲音質疑行動的必要性，又認為殺死蘇萊曼尼是不當選擇。蓬佩奧向美國有線新線新聞網絡（CNN）回應指，蘇萊曼尼是一名壞人，又稱當局看到他將會策動更多危害美國人的計劃，強調會對造成威脅的伊朗實際決策者作出回應。