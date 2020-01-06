伊朗稱不再遵守核協議任何限制　不拒絕「5+1」框架內談判

伊朗國營電視台1月5日報道指，當局將不會再遵守《伊朗核協議》（JCPOA）的任何限制。伊朗外交部發言人穆薩維（Seyyed Abbas Mousavi）同日表示，不拒絕在「5+1」框架內與美國談判。

美國出動無人機擊斃伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。在首都德黑蘭，有大批民眾包圍蘇萊曼尼的靈柩為他送行（AP）

伊朗國營電視台引述總統魯哈尼（Hassan Rouhani）政府的聲明指，伊朗將不會在濃縮離心機數量、濃縮鈾庫存量，以及核子活動的研究與開發上受到限制。

報道引述德黑蘭政府指，如果針對伊朗的制裁取消，將會重新遵守上述核協議的條款。當局又指，將會繼續與聯合國監察機構國際原子能機構（IAEA）合作。

俄羅斯衛星通訊社報道，伊朗外交部發言人穆薩維指，伊朗準備好在「5+1」集團的框架內與美國展開核談判，但前題是華府必須先取消制裁。報道指，德黑蘭政府已排除美伊雙邊談判的可能性。

穆薩維指出，伊朗不想開戰，但已準備好應對任何情況，並指「體制的領導階層」將會作出最後決定。至於伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問德甘（Hossein Dehghan）准將接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時則明言，伊朗鐵定以軍事方式回應，並揚言會針對軍事地點攻擊。