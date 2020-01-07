被問中國會否向伊朗增派安保人員　北京未有正面回應

美國下令擊殺伊朗高級將領，令中東關係進一步惡化。與此同時，中國外交部1月6日就相關問題進行了回應。

在中國外交部例會上，路透記者提問稱，考慮到美國和伊朗之間持續緊張的局勢，中方是否有考慮增加在該地區的安保人員。外交部發言人耿爽稱，中方對當前中東的事態高度關切，中東海灣地區局勢進一步惡化，不符合任何一方的利益，確保該地區的和平穩定，對全世界來說都至關重要。

美伊關係陷入緊張後，美軍開始向中東地區增兵。（AP）

耿爽稱，中方一貫反對在國際關係中濫用武力，中方呼籲有關各方保持克制，避免事態輪番升級，儘快回到對話協商的軌道上來，推動緊張局勢實現降温。

耿爽稱，中方將繼續秉持客觀公正的立場，為維護中東海灣地區的和平與安全發揮建設性的作用。

伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月3日在伊拉克巴格達國際機場遭美軍無人機空襲身亡。當日耿爽回應稱，中方一貫反對在國際關係中使用武力，‌‌主張各方應當切實遵守聯合國憲章的宗旨和原則，‌‌以及國際關係基本準則。

耿爽強調，伊拉克的主權獨立和領土完整‌‌應當得到尊重，‌‌中東海灣地區的和平與穩定‌‌應當‌‌得到維護。中方敦促有關各方，‌‌特別是美方要保持冷靜克制，‌‌避免緊張局勢‌‌進一步升級。‌