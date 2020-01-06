【伊朗指揮官被殺】我們距離美伊開戰有多遠？

美國空襲擊殺了革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），使伊朗局勢急劇升温。伊朗在聖城庫姆（Qom）懸掛象徵報復的紅旗，伊朗與美國的衝突一觸即發。

伊朗總統魯克尼，最高精神領袖哈梅內伊出席蘇萊曼尼的葬禮。（Reuters)

美伊「技術上」已開戰

伊朗聲言要為蘇萊曼尼報仇，美伊的戰爭似乎要即將爆發。不過事實美國和伊朗技術上一直處於敵對狀態，持續了40多年。

自1979年伊朗發動革命，推翻由歐美西方國家扶植的沙王政權後，美伊關係陷入谷底。同年伊朗人質事件發生，美國駐伊朗大使館遭入侵，52人成為人質，美伊便陷入了戰爭狀態。

蘇萊曼尼的死亡技術上「不會」令一個早已進入戰爭狀態的兩國關係變得更差，但會令雙方劍拔弩張。伊朗警告已鎖定美軍當地35個重要目標，伊朗明確地發出了戰爭的訊號。

根據美軍情報，伊朗的彈道導彈已進入戒備狀態，但未知是為了防禦還是先發制人。

美國決定派駐數以千計的士兵前往增援，國防部長埃斯珀（Mark Esper）已命令部隊前往科威特，隨時準備支援。特朗普亦聲稱已鎖定伊朗52個目標（和當年52名人質數字相同），局勢正急劇升温。

大批民眾前往參與悼念蘇萊曼尼，背後有着哈梅內伊頒受徽章予蘇萊曼尼的海報。（Reuters）

全面戰爭爆發與對話大門

然而，外界相信一場全面戰爭不一定會爆發，伊朗雖然在5日宣布不會再遵守《伊朗核協議》（JCPOA）的任何限制，但外交部發言人穆薩維（Seyyed Abbas Mousavi）表示不會拒絕在「5+1」框架內就核問題談判。伊朗拒絕了與美國雙邊談判，但不拒絕與其他國家同席的情況下與美國談判。

對話的大門未完全關閉，英德法等國家亦即時反應希望令局勢降溫，但英法同時聲明與美國站在同一陣線，對伊朗局勢不一定有大幫助。

蘇萊曼尼的遺體在1月6日送返德黑蘭舉殯，數以萬計的國民在哀傷和憤怒下送別他們的最高軍事領袖。伴隨紅旗飛起，一場不可預測的風暴或將在這數天內發生。