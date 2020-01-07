印尼高學歷男子英國連環迷姦48男兼拍片　判囚終身

英國歷來最嚴重的連環強姦犯1月6日被定罪，案中來自印尼的36歲男子西納加（Reynhard Sinaga）涉嫌性侵48名男子共犯下159項性罪行的罪名成立。法院裁定判囚終身。

涉案男子西納加涉迷姦48名男子，被判囚最少30年（Reynhard Sinaga Facebook照片）

曼徹斯特刑事法院裁定，西納加在2015年1月至2017年5月期間，犯下159宗性罪行，需要判囚最少30年。檢察官拉什頓（Ian Rushton）形容，西納加是「英國法律史上最多產的（prolific）強姦犯」。

案情指，西納加在曼徹斯特一帶犯案，他經常在該區的酒吧和夜店徘徊，等候醉酒的男子出來，再邀請受害人到其家中繼續飲酒或協助他們截的士等；然後西納加趁機讓對方喝混了迷藥的清水，再性侵受害人。2017年6月，一名受害者在被西納加侵犯時恢復知覺，然後兩人打架並報警，警方拘捕西納加，其後在屬於他的多部手機內，發現合共逾百小時的性侵過程片段，因而揭發事件。法院則直至今天才准許披露被告身份。

英國廣播公司（BBC）報道，有受害者憶述西納加接近他們時面帶笑容，又形容他是一名「年輕亞洲人紳士」，甚至有受害者指西納加「十分友善而且照顧了自己」。由於受到藥物影響，大部分受害者都稱自己不太清楚記得事情經過，有人依稀記得自己躺在西納加家中地上，期間不能移動手臂，也感到自己被性侵，然後再次昏倒。

另有報道指，西納加的「獵物」大多是20歲左右的異性戀白人男生，並喜歡在同志社群中吹捧自己能令「直男」戀上自己。

曼徹斯特警方公開西納加的照片（Greater Manchester Police Facebook照片）

根據4場不同的審判，擁有4個學位兼正在攻讀博士學位的西納加對48名男性受害人犯下的159宗性罪行被定罪，當中包括136宗強姦，8宗企圖強姦，14宗性侵和1宗插入式性侵。

報道指，警方在西納加家中找到超過100名受害男子的相關線索，但仍有約70人身份未被確認，因此估計受害人數可能多達190人。

西納加此前否認控罪，並聲稱所有性活動都是自願，而每個受害男子都是同意在裝睡的情況下被拍攝。不過他在此前有關性罪行的2場審判中已被定罪，需判囚最少20年，連同這次判決，預料他的餘生都要在監獄中渡過。