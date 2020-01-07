韓擬派兵赴霍爾木茲海峽　日本自衛隊如期執行護航

美軍擊殺伊朗第二號人物蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），令中東緊張局勢升溫。韓國作為美國的盟友，正考慮是否派兵前往波斯灣的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。另外日本將按計劃派遣自衛隊軍艦前往中東海域護航，以確保日本船隻安全。

青瓦台1月6日召開國家安全保障會議（NSC）常委會，決定是否派兵前往霍爾木茲海峽。韓聯社報道，美伊衝突加劇前，有輿論預測，韓國有可能將正在亞丁灣（Gulf of Aden）執行任務的清海部隊移師至霍爾木茲海峽。

霍爾木茲海峽是產油國向世界輸出石油的必經之地，而伊朗充分控制波斯灣，令她佔盡地理優勢。報道指，韓國七成以上進口原油亦途徑該海峽。

分析人士認為，因朝鮮和美國非核化談判陷入僵局，韓國需下功夫促成美朝坐到談判桌前，她不得不回應美國派兵的請求，但如果韓國派兵，可能導致韓國和伊朗關係惡化，甚至有可能被捲入戰爭，因此韓國就派兵一事仍持謹慎態度。

另外，日本首相安倍晉三同日召開記者會，強調會按計劃派遣自衛隊軍艦前往中東海域護航，以確保日本船隻安全。對當前中東形勢，安倍深感憂慮，並稱會致力調解，他又強調，一手達成修憲目標的想法沒有動搖，自民黨會站在最前列，逐步切實推進修憲步伐。