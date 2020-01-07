日媒：戈恩潛逃時乘坐新幹線往大阪

日產前董事戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃過程至今仍然眾說紛紜，日本共同社1月6日引述相關人士報道指，戈恩離開東京區住所後，曾乘坐新幹線前往大阪。

報道引述相關人士指出，東京地方檢察廳及警方翻查閉路電視影像後，查明戈恩的逃亡路線。當局發現戈恩12月29日約下午2時，獨自離開保釋條件中指家的東京港區住所，再前往區內某間酒店與2名男子匯合，其後於品川站乘坐新幹線列車抵返大阪。

報遁續指，3人於晚上7時半左右離開車站，乘坐的士前往關西機場附近一間酒店，到晚上10時，2名男子搬運兩個大箱離開，相信戈恩藏身於其中一個箱子之中。至於接載戈恩的私人飛機，到11時後起飛，前往土耳其。

《華爾街日報》早前報道指，一個約10至15人的團隊參與逃亡計劃，並曾20多次到訪日本，考察10多個機場，並最終選擇以保安相對薄弱的關西機場作為出逃地點。報道又指，戈恩藏身的大箱有透氣孔，前往土耳其期間由2名私人保安公司人員陪同。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）接受當地電視台訪問時則指出，據巴黎政府所知，戈恩從日本到黎巴嫩期間沒有使用過法國的旅遊文件。

另外，據彭博社報道，戈恩案中代表律師弘中惇一郎表示，他會在與戈恩取得聯絡後辭職。