傳美國聯軍致函伊拉克稱將撤軍　美防長否認

伊拉克國會通過要求政府下令外國軍隊從當地撤出，路透社1月6日稱獲得以美國為首的聯軍信件報道指，基於尊重伊拉克主權，軍隊將於未來數天或數周重新部署，並且將會撤出。惟美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）同日否認信件，稱美軍未有計劃撤出伊拉克。

報道指，路透社獲得美軍海軍陸戰隊准將西利（William H. Seely III），亦即聯軍總司令，簽署寄往伊拉克國防部聯合行動中心的信件。該信件經由伊拉克軍方消息人士確認其真偽。

信中稱，鑑於尊重伊拉克的主權，並基於伊拉克國會及總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）的要求，「堅定決心」聯合特遣部隊（CJTF-OIR）將會在未來數天或數周重新部署部隊，預備之後調動。信中指出，聯軍尊重伊拉克主權下令軍隊撤出的決定，並稱在巴格達國際區域（綠區）上空將會有更多直升機出現。

伊拉克總理邁赫迪與美國駐巴格達大使圖勒會面，表示撤軍一事需要兩國合作才能成事（Reuters０

美國國防部長埃斯珀回應稱不清楚該信件，並嘗試找出其來源。他強調美軍未有計劃和預備撤出伊拉克，並稱美國將會繼續在伊拉克打擊極端組織ISIS的承諾。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）則指信件措辭差劣，稱信件寄向部分伊拉克重要軍事人物，目的是造成美軍有意撤軍的印象，然後在伊拉克內部流傳而形成混亂。他重申，美軍沒有撤退計劃，又指希望向伊拉克軍方解釋美軍將會展開更多涉及飛機部署，包括從科威特調派軍隊至伊拉克。

伊拉克2014年與英美等國達成協議，同意這些國家派駐部隊到當地，協助打擊ISIS。估計目前仍有約5000名美軍駐紮伊拉克。

伊拉克國日前通過要求政府下令外國軍隊撤出，總理邁赫迪其後與美國駐巴格達大使圖勒（Matthew Tueller）會面，強調伊朗將按國會表決結果，執行撤走外國部隊的決議案，指事件必須要伊美兩國合作才成事。邁赫迪表明，目前的局勢很危險, 伊拉克會盡力避免爆發公開戰爭。

邁赫迪亦與包括英國、德國和卡塔爾等國的領袖討論。德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話，討論撤軍問題，並強調伊拉克與歐盟成員國繼續合作反恐是十分重要。