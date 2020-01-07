【伊朗指揮官被殺】美國副總統彭斯1月13日闡述華府對伊朗政策

美軍1月3日於伊拉克巴格達擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，導致中東關係繼續升溫。副總統彭斯（Mike Pence）會於13日發表演說，闡述華府對伊朗的政策。

美國副總統彭斯認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼是個恐怖份子，因此總統特朗普下令擊殺屬合理舉動。（Reuters）

路透社6日引述一名白宮官員指，彭斯13日會在華盛頓出席美國保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies，FDD）的國家安全峰會，並在會上發言。該名官員表示，彭斯屆時可能將演說內容集中於伊朗民眾與政府的不同之處。

空襲蘇萊曼尼的行動除了引起中東區內國家不滿外，美國本土亦有質疑的聲音。不過彭斯3日於Twitter為下決定的總統特朗普（Donald Trump）辯護，稱對方採取決定性的行動，並形容蘇萊曼尼是恐怖份子。

Yesterday, President @realDonaldTrump took decisive action and stood up against the leading state sponsor of terror to take out an evil man who was responsible for killing thousands of Americans. Soleimani was a terrorist. Here are some of his worst atrocities: — Mike Pence (@Mike_Pence) 2020年1月3日

蘇萊曼尼被殺後，伊朗揚言採取報復行動，當地國營電視台5日報道指，德黑蘭政府將不再遵守核協議中針對核事項的任何限制；但強調如果華府取消對伊朗制裁，當局可以迅速恢復遵守核協議。不過特朗普6日在Twitter以全部大寫字體表示，伊朗永遠不會擁有核武。