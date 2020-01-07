【伊朗指揮官被殺】美國副總統彭斯1月13日闡述華府對伊朗政策

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美軍1月3日於伊拉克巴格達擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，導致中東關係繼續升溫。副總統彭斯（Mike Pence）會於13日發表演說，闡述華府對伊朗的政策。

美國副總統彭斯認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼是個恐怖份子，因此總統特朗普下令擊殺屬合理舉動。（Reuters）

路透社6日引述一名白宮官員指，彭斯13日會在華盛頓出席美國保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies，FDD）的國家安全峰會，並在會上發言。該名官員表示，彭斯屆時可能將演說內容集中於伊朗民眾與政府的不同之處。

空襲蘇萊曼尼的行動除了引起中東區內國家不滿外，美國本土亦有質疑的聲音。不過彭斯3日於Twitter為下決定的總統特朗普（Donald Trump）辯護，稱對方採取決定性的行動，並形容蘇萊曼尼是恐怖份子。

蘇萊曼尼被殺後，伊朗揚言採取報復行動，當地國營電視台5日報道指，德黑蘭政府將不再遵守核協議中針對核事項的任何限制；但強調如果華府取消對伊朗制裁，當局可以迅速恢復遵守核協議。不過特朗普6日在Twitter以全部大寫字體表示，伊朗永遠不會擁有核武。

伊朗百萬人送別蘇萊曼尼　魯哈尼稱勿忘「290」
莽殺伊朗首席軍官　特朗普一時威風難掩戰略空白
特朗普：伊朗永不會擁有核武
華府德黑蘭緊張升溫　會引發世界大戰？　專家指伊朗缺乏盟友
【伊朗指揮官被殺】我們距離美伊開戰有多遠？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。