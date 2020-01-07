荷里活監製韋恩斯坦強姦案紐約開庭　另面臨洛杉磯起訴

荷里活金牌監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）強姦案1月6日於紐約開庭。韋恩斯坦否認控罪。如果罪成，最高可被判終身監禁。洛杉磯同日另外起訴韋恩斯坦侵犯兩名女性。

最近曾接受背部手術的韋恩斯坦在助行架協助下到紐約曼哈頓（Manhattan）的法院應訊。韋恩斯坦被控於2006年性侵一名女子，並於2013年在紐約市的酒店強姦另一名女子。如果其中最嚴重的掠奪式性侵犯罪名成立，最高可被判終身監禁。法院將於7日開始遴選陪審團。

洛杉磯地區檢察官1月6日起訴韋恩斯坦性侵兩名女子。（美聯社）

洛杉磯地區檢察官萊西（Jackie Lacey）同日宣布起訴韋恩斯坦於2013年分別性侵兩名女子。案情指，韋恩斯坦於當年2月17日與首名女受害者出席荷里活的電影節。受害者返回酒店房間後，韋恩斯坦敲門，受害者讓他內進，二人短暫交談後，韋恩斯坦便強姦她。

而在翌日晚上，第二名女受害者和一名同行人士於商務會議後前往韋恩斯坦的酒店房間。該名女受害者不知不覺跟隨韋恩斯坦走到浴室，同行人士將她身後的門關上。韋恩斯坦脫下衣服，稍為梳洗，然後脫下女受害者的裙並開始自慰。

檢察官指出，受害者於2013年曾經最少向一人提到性侵事件，之後於2017年報案。如果罪成，韋恩斯坦於加州最高面臨28年監禁。