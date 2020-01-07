伊朗指揮官蘇萊曼尼下葬引發人踩人慘劇　56死213傷

美國空襲擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。蘇萊曼尼的靈柩送抵家鄉克爾曼（Kerman），1月7日下葬。伊朗新聞電視台（Press TV）報道，百萬民眾到場送別，期間發生人踩人事件，多人死傷。伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars）引述緊急救援服務官員報道，死亡人數增至56人，另有213人受傷。

伊朗指揮官蘇萊曼尼於家鄉下葬，百萬人到場送別。（美聯社）

電視台引述伊朗緊急醫療服務首長庫利萬德（Pirhossein Koulivand）指，事件有人死亡和受傷，但未有提出實際數字。電視台其後報道，有35人死亡，48人受傷。網上流傳的片段顯示，有人躺在路上，沒有生命氣息，其他人大叫並嘗試救人。路透社7日引述伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars）報道，有緊急救援服務官員報道，死亡人數增至56人，另有213人受傷。

伊朗伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）亦有到克爾曼的中央廣場送別蘇萊曼尼。他揚言會於美國支持的地方點火，在場民眾高叫「以色列去死」。

薩拉米讚揚蘇萊曼尼的英勇行為，形容他對支持巴勒斯坦組織、也門胡塞武裝組織（Houthi）以及伊拉克和敘利亞什葉派的武裝組織。

蘇萊曼尼的靈柩6日運抵首都德黑蘭，近百萬人上街送別。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）和最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）均有出席送別。蘇萊馬尼的女兒表示，美國會為父親的死面臨黑暗日子。