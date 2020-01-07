【伊朗指揮官被殺】特朗普威脅攻擊伊朗文化遺址　美國防部長否認

美國總統特朗普（Donald Trump）早前揚言攻擊伊朗文化設施，國防部長埃斯珀（Mark Esper）隨即在1月6日澄清，強調美國不會將伊朗文化古蹟作為打擊目標，會遵循國際武裝衝突法（Law of Armed Conflict，LOAC ）。

美國總統特朗普1月5日威脅華府或攻擊伊朗文化遺址的威脅言論之後，防長埃斯珀於6日迅速澄清。（Reuters）

特朗普5日在空軍一號上受訪時再次發出攻擊文化遺址的威脅，他表示，「他們被允許殺害我們的人，被允許折磨和殘害我們的人，被允許使用路邊炸彈炸死我們的人，而我們不被允許觸碰他們的文化遺址？這種事情是說不通的」。

埃斯珀6日接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時強調，美國不會違反（國際）武裝衝突法，因此不會打擊伊朗的52個文化遺址。

4日特朗普就曾警告伊朗，他表示，如果伊朗肆無忌憚地打擊特定美國資產目標，美方將「以52個伊朗設施為目標」進行迅速且沉重的還擊，其中一些目標對伊朗和伊朗文化至關重要。

美國總統特朗普揚言，伊朗一旦攻擊美國的資產目標，華府就會採取報後行動，更稱不排除以文化遺址作為目標。（Reuters）

不過，伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）1月5日在Twitter迅速回應稱特朗普的威脅「違反國際法」。他警告特朗普，「打擊文化古蹟目標是犯戰爭罪行為」，「要打擊伊朗的文化目標，是再次越過紅線。」

對於特朗普的威脅論，除了埃斯珀外，多名華府高層亦為有關言論降溫，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強調一切會遵守國際法行動；白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）亦稱，特朗普並沒有針對古蹟，只是提出問題。她表示，伊朗有很多戰略地點和文化遺址，但其後澄清她不是指德黑蘭方面以古蹟作為軍事設施的掩飾。

特朗普「攻擊伊朗文化遺址」言論引起爭議，多名白宮高層包括高級顧問康韋等人紛紛作出澄清。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）7日報道，根據（國際）武裝衝突法，在軍事行動中將文化古蹟當作目標構成戰爭罪。聯合國安理會決議和1954年關於在武裝衝突情況下保護文化財產的海牙公約都進行了這樣的規定。

BBC稱，聯合國教科文組織（UNESCO）總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）提到，伊朗和美國都簽署了1972年的公約，以保護世界的自然和文化遺產。這兩個國家還簽署了1954年發生武裝衝突時保護文化財產的公約。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）亦表示，文化遺址受到國際法的保護，因此希望華府可以遵守這一點。