【戈恩潛逃】戈恩妻涉嫌作偽證　日本發出逮捕令

日產前董事戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃黎巴嫩。東京地方檢察廳特搜部1月7日指控戈恩妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）涉嫌作虛假證供，向卡蘿爾發布逮捕令。共同社指出，相信卡羅爾與戈恩一樣正身處黎巴嫩。

戈恩和妻子目前身處黎巴嫩。（路透社）

戈恩被指涉嫌2017年7月至2018年7月讓日產子公司「中東日產」向阿曼代理店「SBA」支出總計約11.1億日圓，而且其中約5.55億日圓被匯入其本人實際擁有的黎巴嫩投資公司「GFI」的存款賬戶，因對日產造成損害而被控特別瀆職罪。

東京地方檢察廳特搜部稱，戈恩在2018年11月被捕後，卡羅爾曾按他指示與涉案人士進行多次郵件往來，惟2019年4月，她在地方法院實施搜查階段證人詢問中，卻稱「不認識那個人」及「不記得有沒有郵件往來」，涉嫌作偽證。

日本法務省高官指，目前正在仔細研究黎巴嫩法律，尋找方法將戈恩帶到日本，並指日本將盡一切所能將戈恩帶到庭上受審。日本大使大久保武與黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）會面，要求對方於戈恩事件更多合作。

黎巴嫩司法部長確認收到來自國際刑事警察組織（Interpol）的紅色警示拘捕令，並指會採取相應行動，同時強調戈恩是黎巴嫩公民，並指他是合法入境黎巴嫩。黎巴嫩暫時未收到日本檢察部門有關逮捕戈恩妻子的相關資訊。