伊拉克稱確實收到美軍撤兵信函　美防長再次否認

日前流傳在伊拉克的聯軍司令去信伊拉克表示即將撤兵，美國國防部否認。惟伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）1月7日回應指，確實收到美軍信函描述美軍「撤離」伊拉克的程序。

邁赫迪在內閣會議上表示，他在當地時間6日晚上收到署名和翻譯版信件，並表示信中清楚表明重新部署軍隊，以及從伊拉克撤離的目標。

他續指，他收到的阿拉伯文與最初的英文版本翻譯上有個錯誤，總理辦公室要求美軍修正，對方後來送上新的版本。他強調，信件是正式信函，而非打印機掉下的一張紙。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）同日重申，美軍不會從伊拉克撤離，並否認美方曾發出宣布撤軍的署名信函。他亦指出，按他所知目前沒有收到來自伊拉克的撤軍要求。

埃斯珀在國防部的新聞發布會中亦提到伊朗局勢，表示預期伊朗會以某種方式或形式報復，並且可能透過伊朗所支持的境外代理人組織進行，或由伊朗親手執行。他稱，已準備好應該任何情況，並對採取任何適當的行動回應。

另外，德國、英國和北約（NATO）將部分士兵從伊拉克撤出，調皇科威特和約旦等地。英國方面表示，希望維持在伊拉克的駐軍，但如果巴格達政府要求，英國就會撤軍。