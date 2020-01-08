美國為首國際聯軍將總部從伊拉克遷往科威特

伊拉克對美軍下達「逐客令」後，伊朗新聞電視台（Press TV）引述伊拉克媒體Al Forat 1月7日報道，以美國為首的國際聯軍表示，決定將指揮部從伊拉克首都巴格達遷往科威特城市。

美伊關係惡化後，美軍在中東的部隊開始頻繁調動。（Reuters）

德新社（DPA）報道指，德國在巴格達的兩國基地將會暫時縮減，人員將會調派至約旦和科威特。報道指，有關調動獲美國領導的聯軍同意。另據《衛報》引述消息確認，50名革軍將會從巴格達「綠區」撤出，調派到伊拉克北部的塔季（Taji）或離開該國。

伊拉克總理邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）６日時曾召見美國駐伊拉克大使，要求美國合作執行有關結束外國軍隊駐紮的決議。

伊拉克國民議會5日舉行特別會議，通過有關結束外國軍隊駐紮的決議。根據決議內容，伊拉克政府取消先前向國際聯軍發出的與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）作戰的援助請求。伊拉克政府應致力於結束任何外國軍隊在其領土上駐紮。

不久前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）為美國在伊拉克的軍事存在進行了辯護，堅稱伊拉克人實際上很「享受」美軍的存在。他對福克斯周日新聞表示：「我們相信，伊拉克人民希望美國繼續在那裏進行反恐行動。」