美共和黨參議員支持訂立新規　展開特朗普彈劾審訊

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）1月7日表示，取得足夠共和黨參議員支持，在未有與民主黨就尋找新證人取得共識之下，在參議院推進彈劾總統特朗普（Donald Trump）的審訊。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾1月7日表示，共和黨參議員支持訂立新規，先推進彈劾總統特朗普的審訊，才決定是否傳召證人。（Reuters）

麥康奈爾7日指出，有51名共和黨參議員同意，在參議院彈劾審訊開始後，才討論和決定應否聽取更多證人供詞。此舉將與20年前參議院處理彈劾前總統克林頓（Bill Clinton）案相似。這亦意味共和黨將推動參議院修改議事規則，讓彈劾總統特朗普案審訊即時進行。

惟民主黨方面仍然堅持固有立場。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）一直堅持，參議院必須在展開審訊前，與共和黨就找尋新證人及相關文件證據達成共識。他在麥康奈爾表態後重申，會先行推動就是否傳召證人等進行表決，並警告共和黨參議員稱，「你可以跑，但你不能逃避。」

《華盛頓郵報》7日引述知情人士稱，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與民主黨人召開閉門會議時，表明會在知悉參議院如何處理彈劾案審訊後，才會採取行動，暗示屆時才會把彈劾條款提交至參議院審理。