【伊朗指揮官被殺】美國向韓國施壓增兵霍爾木茲海峽

美國暗殺伊朗軍隊高級將領，給中東地區籠罩了濃厚的戰爭陰影，美國駐韓大使據報1月7日向韓國施壓出兵霍爾木茲海峽。

伊朗抗議者舉着蘇萊曼尼的海報，悼念在伊拉克空襲中喪生的蘇萊曼尼。（AP）

韓國《中央日報》1月7日報道稱，伊朗的軍事力量上遠不敵美國，因此不太可能挑起全面戰爭，但誰也無法保證伊朗會對此「忍氣吞聲」。中東乃至全球的局勢都將因為蘇萊曼尼被暗殺而變得更加危險。

對於韓國來說，這次的中東危機也是一大問題。中東局勢動盪勢必導致油價上升，伊朗和美國的矛盾如果進一步升級，世界原油的主要運輸渠道——霍爾木茲海峽可能會遭到封鎖，屆時油價很可能會大幅上漲。

美國和伊朗的鬥爭將導致霍爾木茲海峽變成最危險的地區。而韓國政府正在考慮接受美國的邀請將清海部隊派往該地區執行任務。如果韓國真的派出清海部隊前往，不僅會導致韓國和伊朗的關係惡化，還有可能被捲入美伊戰爭。伊朗不僅不是韓國的敵對國家，還是上世紀七八十年代韓國掀起「中東熱」的始發地，一旦經濟制裁被解除，伊朗還有可能成為韓國巨大的市場。因此，韓國政府必須慎重考慮向霍爾木茲海峽派兵的問題。

韓國KBS電視台1月7日報道，美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）7日表示：「韓國也從中東獲取大量的能源資源。我希望韓國能夠向那個地方（霍爾木茲）派遣兵力。」

雖然韓國政府正在考慮向霍爾木茲海峽派兵，但尚未做出最終決定。在這種情況下，哈里斯親自出面向韓國施壓要求派兵。