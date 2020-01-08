中東局勢升級之時　金正恩未如父親往昔一樣隱匿行蹤

朝中社1月7日報道稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩視察了平安南道順川市磷肥工廠的建設現場，未有像父親金正日一樣，在中東局勢不穩之時於短期內隱藏行蹤。

報道稱，金正恩「把順川磷肥工廠作為新年視察指導的第一站，是為了強調在朝鮮啟動正面突破鬥爭的第一年2020年，建設順川磷肥工廠是我黨最為重視的經濟建設項目之一」。

伊朗抗議者舉着蘇萊曼尼的海報，悼念在伊拉克空襲中喪生的蘇萊曼尼。（AP）

據悉，這是金正恩2020年第一次外出視察指導，距離1月2日金正恩前往錦繡山太陽宮祭奠僅過了五天時間。

韓國《中央日報》1月5日報道稱，美國3日暗殺伊朗革命衛隊精鋭聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，曾有看法認為金正恩會在短期內隱藏行蹤，但金正恩此舉打破了外界預測。

之前，有看法認為，金正恩可能會像父親金正日一樣在短期內隱藏行蹤。金正日在美國打擊阿富汗和伊拉克等敵對國家的時候，曾分別隱匿行蹤長達25天和50天。

金正恩不同以往，仍選擇參加公開活動。這說明金正恩對蘇萊曼尼被暗殺事件並不介意，也說明對朝制裁導致朝鮮經濟已經困難到一定程度。

韓國政府官員7日表示，「金正恩一直強調與美國總統特朗普之間的友誼」，「他要麼是堅信自己和蘇萊曼尼不一樣，要麼就是為了故意展示自信」。

韓國《東亞日報》認為，美國對伊朗將軍的擊殺行動在某種程度上對朝鮮領導層造成一定的施壓，而金正恩在這個敏感時期沒有像金正日一樣隱匿行蹤，反而「泰然自若」公開活動，是因為金正恩確信美國不敢像對待伊朗一樣對朝鮮輕舉妄動。

報道認為，金正恩之所以有這份自信的原因主要在於朝鮮的地緣優勢。朝鮮位於中俄日韓之間，這四大鄰國中有兩個軍事大國（中俄）、兩個經濟大國（中日）、兩個美國重要同盟國（日韓），這些國家不會同意美國在朝鮮半島「肆意妄動」。而伊朗的地緣位置相比而言要差很多，中東歷來是「火藥桶」。伊朗周邊國家——阿富汗、伊拉克都是美軍有實際作戰經驗的國家，加上美國覬覦伊朗的石油資源已久，周邊並沒有令美國忌憚的大國。

其次，美國在美伊關係緊張的背景下無法同時對朝鮮作戰，特別是在2020年特朗普準備美國大選的特殊時機，這意味着美伊關係的緊張為美朝關係的緩解與朝鮮發展帶來了機遇。