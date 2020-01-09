【伊朗報復美國】特朗普全國講話：無意動用軍事力量對付伊朗

美軍以無人機擊殺伊朗指揮官後，美伊關係急轉直下。伊朗1月7日晚上以火箭炮攻擊美軍在伊拉克的阿薩德空軍基地等地，形容是向美國復仇。美國總統特朗普（Donald Trump）8日就事件發表全國講話，強調事件中沒有美國人傷亡，又強調無意動用軍事力量，同時呼籲各國與伊朗達成新的核協議。

特朗普表示，襲擊事件中沒有美國或伊拉克人員死傷，又稱伊朗的攻擊僅對基地造成少量損害。他續指，美國長久以來忍受伊朗的行為，而這些日子經已結束，美軍已經做好準備，但伊朗似乎有倒下的跡象，認為對有關各方及全世界都是好事。

特朗普指出，伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）此前在策劃新行動攻擊美國目標，又並形容對方是「無情的頭號恐怖份子」，雙手佔滿了伊朗人及美國人的鮮血。他指，移除蘇萊曼尼是向恐怖份子發出有力信息。特朗普指美國將檢視所有方案，將會對伊朗進行額外的強硬經濟制裁。

呼籲各國擺脫《伊朗核協議》

特朗普在講話中亦談到《伊朗核協議》（JCPOA），又形容伊朗發展核武的野心是對文明世界的威脅。他稱，伊朗必須要停止在核方面的野心，永不容許伊朗擁有核武，德黑蘭亦需要停止資助恐怖主義。他指，歐洲、中國、俄羅斯和其他國家需要擺脫舊有《伊朗核協議》，並稱世界大國可與伊朗就核武問題達成新協議，並向伊朗政府傳遞清晰和統一的信息。

強調無意動用軍事力量

特朗普稱，將會要求北約（NATO）參與更多中東進程，但重申美國無意使用其軍事力量，又指美國的經濟實力才是最好震懾工具。最後他指出，伊朗應該共同努力，包括合作打擊極論組織ISIS，並重申美國準備好與尋求和平人士擁抱和平。

特朗普在副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀陪同下發表全國講話（Reuters）

伊朗1月7日向美國駐伊拉克境內的兩處軍事基地發射了多枚導彈。美國中央司令部稍後表示，當天伊朗革命衛隊向伊拉克境內阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base）發射了10枚「征服者313」中近程彈道導彈，但並未給美軍造成人員傷亡。

美方亦稱，伊朗同時向伊拉克北部埃爾比勒（Erbil）附近美軍基地發射了5枚「起義-1」中程彈道導彈，其中4枚「遠遠偏離」目標。