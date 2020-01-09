普京與埃爾多安會面　呼籲中東各方克制

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月8日訪問土耳其，與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）主持連接兩國的天然氣道啟用外，他們亦討論美國與伊朗的衝突問題。

普京在訪問土耳其期間，與埃爾多安就美伊衝突問題進行討論並發表了觀點。（AP）

美聯社報道，普京和埃爾多安舉行閉門會晤，雙方對美伊緊張關係升級感到憂慮，兩位其後發表聯合聲明，稱「任何一方相互攻擊和使用武力，都無助於找到解決中東複雜問題的辦法」，並表示俄羅斯和土耳其「致力於消除該地區存在的緊張局勢，並呼籲各方保持克制和理智，採取外交優先的行動。」

埃爾多安特別提到，他承諾以外交途徑化解華府與德黑蘭之間的緊張關係，稱沒有人可以為了個人利益而將中東、特別是伊拉克推入新的火圈。

另外普京和埃爾多安亦談到利比亞問題。他們呼籲利比亞內戰的交戰雙方在12日零時停止敵對行動，並強調應該可持續地停火以穩定當地局勢，令首都的黎波里和其他城市的生活回復正常。

他們重申對維護利比亞主權、獨立、領土完整和國家統一的承諾。聲明內容提到，普京和埃爾多安認為，試圖以軍事方式解決問題只能加劇利比亞民眾的痛苦和分裂，相關方面應在聯合國主導下進行談判。土耳其和俄羅斯支持德國正在籌備的利比亞問題國際會議。