白宮：特朗普1月21至22日出席達沃斯世界經濟論壇

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白宮新聞秘書格里沙姆（Stephanie Grisham）證實，美國總統特朗普（Donald Trump）會出席1月21至22日舉行的達沃斯（Davos）世界經濟論壇。

特朗普或會出席2020年達沃斯世界經濟論壇，假如成事，這會是特朗普執政以來第二次出席。（AP）

美聯社1月8日報道，瑞士達沃斯將在1月20日至24日舉辦世界經濟論壇2020年大會，格里沙姆確認特朗普會在21至22日出活席論壇活動。這亦是特朗普在經歷彈劾風波與授權「定點清除」伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之後，首次在世界舞台上亮相。

白宮在元旦日宣布，財長姆努欽（Steven Mnuchin）會率領一個高級代表團參加達沃斯論壇，代表團成員包括商務部長羅斯（Wilbur Ross）、勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia）、交通運輸部部長趙小蘭（Elaine Chao）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）和庫什納（Jared Kushner）。

特朗普在2019年初曾以美國政府停擺為由，取消出席達沃斯論壇的計劃。

達沃斯論壇的全名「世界經濟論壇」，總部設在瑞士日內瓦。論壇因每年年會都在瑞士達沃斯小鎮召開，故也被稱為「達沃斯論壇」。

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