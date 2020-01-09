沙特油田遇襲　聯合國報告認為非也門胡塞武裝所為

沙特阿拉伯的石油設施早前遇襲。路透社1月8日引述聯合國獨立專家向安全理事會也門制裁委員會提交的報告，指出也門胡塞武裝組織（Houthi）沒有發動襲擊。

沙特阿美的石油設施遇襲，胡塞武裝組織雖然承認責任，但外界認為伊朗才是背後黑手。（路透社）

專家12月27日提交的報告指出，雖然胡塞武裝組織承認責任，但專家認為組織未有於2019年9月14日向沙特阿美（Saudi Aramco）位於布蓋格（Abqaiq）和胡賴斯（Khurais）的石油設施發動襲擊。

調查員質疑，無人機和對地巡航導彈未有足夠射程從胡塞控制的也門領土發動襲擊。他們指，如果襲擊是來自也門，無人機和導彈會從西北偏北和東北偏北的方向襲來，而非南面。調查員也不相信較為先進的武器是於也門研發和製造。

美歐和沙特均認為伊朗是襲擊的背後黑手。路透社11月曾報道，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）批准襲擊，但前提是不可以傷及任何平民或美國人。伊朗否認報道。

報告也指出，胡塞繼續接受軍事援助，包括突擊步槍、火箭推進榴彈發射器、反坦克導彈和更先進的巡航導彈系統。報告指，部份武器的技術特徵與伊朗製造的武裝相似。