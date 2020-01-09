【中美貿易談判】美媒披露簽協議具體時間　劉鶴將率領10人代表團

美國媒體引述知情人士報道，中美第一階段協議定於美國時間1月15日上午11時30分在白宮舉行。中國國務院副總理劉鶴將領銜由10人組成的中方代表團出席簽約儀式，代表包括中國商務部部長鐘山等。

中美2019年12月13日正式宣布達成第一階段協議，協議的具體內容有望在簽署後公布。圖為2019年10月11日，美國總統特朗普（右）在白宮會見赴美談判的中國國務院副總理劉鶴（左）時宣布，美中基本達成第一階段協議。（VCG）

中方代表名單披露

2020年1月9日下午，中國商務部新聞發言人高峰在例行發佈會上透露，應美方邀請，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。

《華爾街日報》2020年1月9日報道，知情人士透露，自2019年聖誕節以來的幾個星期裏，美中雙方一直在就協議文件的中文翻譯問題爭論不休。

中國1月9日宣布協議簽署儀式表明，華盛頓和北京已經解決了大部分遺留的翻譯問題。

知情人士還透露了劉鶴領銜的由10人組成的中方訪美代表團成員名單，這些代表包括：中國商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、中國發改委副主任寧吉喆、作為劉鶴可靠助手的中國財政部副部長廖岷、中國外交部副部長鄭澤光、中國工業和信息化部副部長王志軍、中國農業部副部長韓俊與中國商務部副部長王受文。

此外，中國駐美國大使崔天凱也將出席協議簽署儀式。預計將有大約200人出席簽署儀式，其中包括來自美國主要貿易組織的代表。

第二階段談判啟動時間未定

根據2019年12月13日中美雙方宣布達成的共識，特朗普同意暫停對中國進口產品徵收新關税的計劃，並降低部分現有關税，同時中國政府同意增加對美國農產品的採購。

報道稱，雖然中美第一階段協議並未涵蓋一些內容，但意義仍然很重大。這些領域包括中國政府對其青睞的行業和公司（尤其是國有企業）的補貼，以及美國聲稱中國政府用來從在華美企獲取技術訣竅的許多手段。

2019年12月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在推特（Twitter）發文稱，「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

截至目前，北京方面並未證實中美啟動第二階段談判的計劃。相反，中國官員表示，未來任何談判都將取決於第一階段協議實施的情況。

高峰在1月9日的例行記者會上還表示，中美雙方團隊正在就第一階段協議簽署的具體安排密切溝通。

報道稱，高峰並未提供有關中國承諾增加從美國進口的細節。相反，他試圖消除人們的擔憂，即中國增加對美國的進口將使中國對其他貿易伙伴的購買發生轉移。

高峰說，中國將「根據世界貿易組織的規則，完善小麥、玉米和其他農產品的關税政策」。