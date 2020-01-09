【烏航空難】習近平向烏克蘭總統及伊朗總統致慰問電

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737客機1月8日在伊朗不幸墜毀後，新華社報道，中國國家主席習近平1月9日就此事分別向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）致慰問電。

習近平致電烏克蘭總統及伊朗總統表達慰問（Getty Images）

報道稱，習近平在慰問電中表示，驚悉烏克蘭一架客機在德黑蘭墜毀，造成全體乘客和機組人員遇難，他代表中國政府和中國人民，並以其個人的名義，對各國遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬表示誠摯的慰問。

在這次空難事件中，機上176人全數喪生，據烏克蘭外交部公布的機上人員名單顯示，死難者包括82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人，其餘有瑞典人、阿富汗人、德國人和英國人。

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目前伊朗當局已經尋回涉事航機的黑盒，有待調查失事原因，伊朗民航組織1月9日公布的初步調查報告引述目擊者指，失事客機墜毀前已經起火，報告指，客機於德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場起飛後不久遇到技術問題。

至於烏克蘭國家安全委員會1月9日表示，正在調查各種可能原因，包括可能是遭到導彈攻擊、撞擊、引擎爆炸或是恐怖主義等。