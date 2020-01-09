【烏航空難】航空公司稱非人為錯誤　初步報告：飛機墜毀前起火

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737-800客機1月8日於伊朗起飛後墜毀，無人生還。航空公司營運副總裁索斯諾夫斯基（Ihor Sosnovsky）指，空難不似是人為錯誤所致。伊朗公布初步調查報告，指飛機墜毀前已經起火。

涉事客機型號為波音737-800。（路透社）

索斯諾夫斯基發表聲明，指德黑蘭機場並非普通的機場，航空公司過去數年已經利用機場訓練操作波音737，旨在評估機師的熟練程度和緊急情況應變能力。他指出，紀錄顯示涉事客機當時攀升至2,400米高空，同時根據機組人員的經驗，出現人為錯誤的可能極低。

航空公司公布機組人員名單，其中機長加波年科（Volodymyr Gaponenko）擁有11,600萬小時駕駛波音737飛機的經驗。

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報告：飛機出現技術問題

伊朗民航組織公布初步調查報告，引述目擊者指，失事客機墜毀前已經起火。報告指，客機於德黑蘭的霍梅尼國際機場（Imam Khomeini）起飛後不久遇到技術問題，隨即轉飛附近機場。不過報告未有列明有關技術問題。

路透社引述加拿大安全部門消息人士指，有證據顯示飛機其中一個引擎過熱。另外五名分別來自美國、歐洲和加拿大的消息人士向路透社表示，西方情報機構初步認為，飛機出現技術故障，而非被導彈擊落。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表講話，指政府目前正研究空難的多個可能原因，呼籲民眾不要揣測或倉促下定論。他宣布列1月9日為全國哀悼日，並指會與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）通話，加強合作調查意外原因。